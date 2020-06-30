Matını al gel

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, COVİD-19 salgını dolayısıyla ara verilen spor kurslarına açık havada başlıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek kurslar, uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Kentin çeşitli noktalarındaki parklarda sağlıklı yaşam için spor etkinliklerini sürdüren Belediye, 1 Temmuz’dan itibaren 18 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik tekvando, jimnastik ve kick boks kursları düzenliyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek kurslar, uzman eğitmenler tarafından verilecek. 'Matını Al Sen de Katıl’ projesi kapsamında düzenlenecek kurslar, ücretsiz olacak. Ayrıca hafta içi her gün belirli saatlerde sağlıklı yaşam sporu etkinliklerine devam edilecek. Spor kurslarıyla ilgili detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

1- Sağlıklı Yaşam Sporu

Hafta İçi 07.30’da Bayraklı Sahil (Havuz düğün salonu yanı), 19.00’da Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı olmak üzere 07.30 – 09.00, 19.00 - 20.30 saatleri arasında Mansuroğlu Mahallesi Öğretmenevi Parkı, Çiçek Mahallesi Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi (Belediye Osmangazi Hizmet Binası karşısındaki park), Manavkuyu Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı, , Körfez Mahallesi Göksel Arsoy Parkı, Soğukkuyu Mahallesi Zeytinlik Alanı Parkı, , Mansuroğlu Mahallesi Şehit Hakan Ünal Parkı, Manavkuyu Mahallesi Muammer Aksoy Parkı, Soğukkuyu Semt Parkı (Büyük Park) ve Mansuroğlu Mahallesi’nde Emekçi Kadınlar Parkı

2- Tekvando

Pazartesi - Salı - Çarşamba- Perşembe 17.00 -19.00 arası, 15 yaş ve altı sporculara Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi (Belediye Osmangazi Hizmet Binası karşısındaki park), Soğukkuyu Semt Parkı (Büyük Park)

Pazartesi-Çarşamba saat 17.00 – 19.00 arası, Soğukkuyu Semt Merkezi

Salı-Perşembe saat 17.00 – 19.00 arası, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı

3- Jimnastik

10 yaş ve altı çocuklar için Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri saat 17.00-19.00 arası Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi (Belediye Osmangazi Hizmet Binası karşısındaki park), Soğukkuyu Semt Parkı (Büyük Park) ve Manavkuyu Mahallesi Muammer Aksoy Parkı

4- Kick Boks

Pazartesi-Çarşamba saat 20.00-21.30; Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı

Salı-Perşembe saat 20.00-21.30 arası Soğukkuyu Semt Parkı (Büyük Park)

Cuma saat 20:00-21:30 arası Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Belediye Osmangazi Hizmet Binası karşısındaki park.