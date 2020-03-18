Menemen'de seferberlik

Menemen Belediyesi, toplu yaşam alanlarının ve sirkülasyonun fazla olduğu alanların dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hastalığın Türkiye'de görülmesinin hemen ardından Temizlik İşleri ekipleri ile bir toplantı düzenleyerek yol haritasını belirleyen, çalışanlara uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un talimatıyla Menemen'de hemen dezenfeksiyon işlemlerine başlanmış ve ilk etapta, Çınarlı Camisi, Şehir Parkı, Menemen Anadolu Lisesi, Kubilay Kültür Merkezi, Menemen Belediyesi Ana Binası, Perşembe Pazarı ve toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmıştı.

Her yer ilaçlanıyor

Mart ayı boyunca yapacağı tüm sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikleri erteleyen, düğün ve nişan törenlerini durduran Menemen Belediyesi, dezenfeksiyon işlemlerine de ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye ait tüm binalar ve sosyal merkezler, Hükümet Konağı, Adliye, sağlık ocakları, okullar, bankalar, postaneler, camiler, Kur'an kursları, meslek odaları, cezaevleri, spor salonları, pazar yerleri, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve jandarma tesisleri, siyasi parti binaları, ilçede faaliyet gösteren tüm toplu taşıma araçları, cemevleri, park ve çocuk oyun alanları, muhtarlık binaları, sosyal donatı alanları, otoparklar, sinema ve kültür salonları ile çöp konteynırları dezenfekte edildi. Yapılması gerekenleri anlatan el broşürleri bastıran belediye bunları kalabalık merkezlerde vatandaşlara daığıtmaya başladı.