Menemenspor'da Ali Özgün bir açıldı pir açıldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Keçiörengücü ile son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'da santrfor Ali Özgün 11'inci haftadan sonra açıldı.

Menemenspor'da Ali Özgün bir açıldı pir açıldı
12 Aralık 2019 Perşembe 10:31

Son 3 maçın hepsinde ağları havalandıran 30 yaşındaki golcü suskunluğunu bozarken, sarı-lacivertliler Ali'nin gol attığı maçlarda 5 puanı hanesine yazdırdı. Tecrübeli oyuncu Menemenspor'un 3 hafta önce 1-0 galip geldiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında ilk kez golle tanıştı. Ertesi hafta Boluspor deplasmanında 81'inci dakikada sahne alan Ali Özgün, attığı golle takımının sahadan 2-2 berabere ayrılmasını sağladı. Son olarak 1-1 sona eren Keçiörengücü maçında fileleri havalandıran Ali teknik ekibin gözüne girmeyi başardı. Bu sezon 11 maçta 577 dakika şans bulan Ali'nin bu hafta deplasmanda oynanacak Adanaspor müsabakasına da 11'de çıkacağı bildirildi.


 


Kaynak: DHA
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