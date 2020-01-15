Menemenspor'da zorunlu değişim

TFF 1'inci Lig'de cuma günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci kadroda zorunlu rotasyona gidecek.

Menemenspor'da zorunlu değişim
15 Ocak 2020 Çarşamba 16:02

Genç teknik adımın, kırmızı kart cezalısı stoper Ercan'ın yerine sakatlığını atlatan Trtovac'ı 11'de görevlendireceği öğrenilirken, yine kart cezalısı kanat Tayfun'un yokluğunda Sikiru'ya forma vereceği belirtildi. İkinci devreye galibiyetle başlamak istediklerini belirten Cenk Laleci, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Beklentimiz oldukça yüksek. Play-Off hattındayız ve burada kalmak istiyoruz. Giresunspor maçıyla zorlu süreç başlayacak. Ben takımıma güveniyorum. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Üniversite öğrencisine şiddet uygulayan zanlılıar medyayı suçladı
Sonraki Haber
Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.