Misli.com 2'inci Lig'de Ege derbisi heyecanı

Misli.com 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta yarın Ege derbisinde Bodrumspor ve Turgutluspor devrenin son haftasında kozlarını paylaşacak. Aykut Sergin'in yöneteceği maç, Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak.

Misli.com 2'inci Lig'de Ege derbisi heyecanı
05 Ocak 2021 Salı 12:29

Geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 6-1 yenen ev sahibi Bodrumspor'da sakat Harun dışında eksik bulunmazken, Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Turgutluspor'da kart cezalıları Mithat ve Süleyman karşılaşmada görev alamayacak. Yakaladığı çıkışla 26 puanla 8'inci sırada yer alan Bodrumspor'un teknik direktörü Tahsin Tam sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Üst üste galibiyetlerle 36 puana yükselen 3'üncü Turgutluspor'un çalıştırıcısı İbrahim Cezayir de evlerine mutlu döneceklerini ifade etti. 


 

Etiketler; #Bodrumspor #turgutluspor #Misli.com 2inci Lig #futbol
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