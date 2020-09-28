Oyun, set ve kupa Rusya'nın

Selçuk’taki U-22 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası heyecan dolu final maçlarıyla sona erdi. Şampiyonaya damgasını vuran Rusya, kadınlar ve erkeklerde kupaya ulaşan taraf oldu. Şampiyonların ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlar ve erkeklerde Rusya mutlu sona ulaştı. Kadınlar yarı finalinde ilk maçta İsviçre’den Esmee Böbner/Mara Betschart’ı 2-0 yenen Rusya’dan Maria Voronina/Marija Bocharova ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında da Sofila Rylova/Yeva Serduk (Ukrayna) ile karşılaşıp maçı 2-0 kazanan Anastasila Frolova/Aleksandra Ganenko (Rusya) finale yükseldi. Final maçında Rusya’nın iki takımından Anastasila Frolova/Aleksandra Ganenko, Maria Voronina/Marija Bocharova ikilisini 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Üçüncülük kürsüsüne de Sofila Rylova/Yeva Serduk (Ukrayna) çiftini 2-1 yenen Esmee Böbner/Mara Betschart (İsviçre) çıktı.

Erkeklerde Polonya-Rusya finali

Erkekler yarı final ilk maçında Almanya’dan Mio Wüst/Rudy Schneider ikilisini 2-1 mağlup eden Milosz Kruk/Mikolaj Miszczuk (Polonya) adını finale yazdırdı. İkinci yarı final maçında da Almanya’dan Lukas Pfretzschner/Robin Sowa ikilisini 2-0 mağlup eden Rusya’dan Nikolay Chukhnenkov/Nikita Evert finale çıktı. Final maçında Milosz Kruk/Mikolaj Miszczuk (Polonya) ikilisini 2-0 ile geçen Rusya’dan Nikolay Chukhnenkov/Nikita Evert şampiyon oldu. Üçüncülük maçını Almanya’nın iki takımı oynadı. Lukas Pfretzschner/Robin Sowa’yı 2-0 mağlup eden Mio Wüst/Rudy Schneider üçüncü sırada yer buldu.

Kupa Soyer’den

Erkeklerde şampiyon olan Rusya’ya şampiyonluk kupası ile altın madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Erkekler ikincisi Polonya’ya gümüş madalyalarını ve kupalarını Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Enver Yılmaz verirken, kupayı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel takdim etti. Erkekler üçüncüsü olan Almanya’ya bronz madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile Çelik Group CEO’su Ali Çelik, kupayı da Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay verdi. Kadınlarda birincilik kürsüsüne &cced il;ıkan Rusya’ya şampiyonluk kupası ile altın madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Bayanlarda ikinci olan Rusya’ya kupa ve madalyalarını Selçuk Belediyesi Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Beach It Beach Sports Organizasyonu CEO’su Gürsel Yeşiltaş takdim etti.

Kadınlar üçüncüsü İsviçre’ye de madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ile CEV Plaj Voleybolu Komisyon Üyesi ve Teknik Delegesi Bojana Bogicevic, kupaları da İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak verdi.