Passo Mobil ile statlarda yepyeni bir dönem başlıyor

Passoligliler artık maça giderken cüzdan, çanta taşımak zorunda kalmayacak. Bugüne kadar Passo Mobil içerisindeki QR ile maça girebilen Passoligliler, BJK Vodafone Park stadında QR ile ödeme yapmaya da başlayacak.

Bugüne kadar maça girerken bozuk paraları ne yapacağını bilemeyen, cüzdan, çanta taşımak istemeyen taraftarlar için Passolig’den hayatı kolaylaştıran ve yüzde 100 dijital bir ödeme yöntemi, Passo mobil uygulaması ile hayata geçiyor. Türk futbolunun dijital uygulaması Passo’yu akıllı telefonuna indiren Passoligliler uygulama içine entegre edilen ve QR kod ile çalışan “N Kolay Öde” hizmeti sayesinde nakit taşımadan telefonları ile harcama yapabilecek. Öncelikli olarak Vodafone Park’ta yer alan Divan büfelerinde geçerli olacak N Kolay Öde uygulamasının yakın zamanda tüm statlarda ve taraftarın sevdiği mekânlarda olması hedefleniyor. Hızlı ve güvenli alışveriş imkânı sunan bu hizmet sayesinde taraftarlar nakit taşıma derdinden kurtulacak.

Passo mobil uygulaması ile Passoligliler 7/24 birbirine ücretsiz, hızlı ve kolaylıkla para transferi de yapabilecek. Dilediği Passoligliye QR kodunu gönderip ödeme alabilecek veya kendisi de dilediği Passoliglinin N Kolay QR koduna hızlıca para gönderebilecek. Ayrıca Passoligliler ödeme anında yeterli bakiyeleri olmasa bile %0 faizli “Kolay Paket”lerden faydalanabilecek. 100 TL’den 500 TL’ye kadar anında sahip olunabilen paketler, 15 gün içerisinde geri ödendiğinde faizsiz olarak sunuluyor.