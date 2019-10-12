Petkimspor'da hedef Süper Lig

Petkimspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Levent Türknas: "Hedefimiz 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu göğüsleyerek Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek" dedi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek, hedeflerinin şampiyon olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek olduğunu ifade etti. Petkimspor'un yeni kadrosu, Aliağa Enka Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Genel Menajer Türknas, konuşmasında bu yıl güçlü bir kadro oluşturduklarını, şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını aktardı. Aliağa'nın, Petkim'in adını Süper Lig'e taşımak istediklerini dile getiren Türknas, şöyle konuştu: "Hedefimiz 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu göğüsleyerek Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek. İlk etapta yarınki maçımızla beraber bize en büyük desteği de Aliağalılardan bekliyoruz. İnşallah bu sezon bu güçlü kadromuzla Süper Lig yolunda sezon finalini hep beraber yaşayacağız ve seneye Süper Lig'te de belki hep beraber yine bu salonda büyük takımları konuk edeceğiz." Türknas, bu süreçte takıma önemli destekler veren SOCAR Türkiye ve Petkim'e de teşekkür ettiklerini kaydetti.

Favori takım olacağız

Petkimspor antrenörü Arda Vekiloğlu ise bu sene önemli bir hedef için bir araya geldiklerini, mücadeleci bir ruhla Türkiye Basketbol Ligi'nin favori takımı olacaklarını dile getirdi. "İsmini taşıdığımız kurumların vizyon ve misyonuna yakışan bir takım olarak sahada yer almak istiyoruz" diyen Vekiloğlu, "Lig sonunda Süper Lig'e çıkmış bir takım olmayı hedefliyoruz. Önümüzde çok zor, meşakkatli ve uzun bir sezon var. Bu ulaşılması mümkün ama aynı zamanda güç bir hedef." diye konuştu. Toplantıya Petkimspor Kulübü’nün Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve STAR Rafineri Finans Genel Müdür Y ardımcısı Elchin İbadov ile SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte da katıldı. Bu sezon Petkimspor'un kadrosunda Patrick Rembert, Yiğitcan Turna, Umut Geçen, Recep Doğrusöz, Serkan Menteşe, Sahin Ekmen, Berkay Bayar, Arda Sarıbay, Ali Işık, Koray Uzunhasan, Cemal Nalga, Marvin Jones, Mert Mavigöz ve Hakan Yapar yer alacak. Petkimspor, ligin ilk maçında yarın saat 16.00'da kendi evinde Akhisar Belediye'yi ağırlayacak.