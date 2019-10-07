Pınar Karşıyaka 2'de 2 yaptı: 80-59

Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 21 sayı farkla 80-59 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Maçın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 20 sayı ile oynayan Triche olurken, bu oyuncuyu konuk takımdan Andrews 19 sayı ile takip etti.Şampiyonluklar yaşadığı Karşıyaka'ya 3 yıl sonra dönen A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca, ligde taraftarın önündeki ilk sınavına çıktı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli antrenöre sevgi gösterisinde bulundu. Karşıyakalılar maçtan önce Ufuk Sarıca'ya çiçek verip, atkı hediye etti. Tribünler daha sonra oyuncuları da alkışlarla motive etti. Maça Triche'in etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, Morgan ve M'Baye'nin de skora katkı sağlamasıyla ilk periyodu 22-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte DJ Kennedy'nin sayı ve asistleriyle oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip Morgan'ın smacıyla soyunma odasına 19 sayı önde girdi: 49-30.

Üçüncü periyoda konuk ekip Upshaw ve Andrews'in sayılarından bulduğu 4-0'lık seriyle başladı. Rakibine Morgan'ın sayılarıyla yanıt veren yeşil-kırmızılılar M'Baye'nin smacıyla 22'inci dakikada farkı 20'ye çıkardı: 54-34. Kalan bölümde M Baye'nin dış atışlarıyla üstünlüğünü koruyan Kaf-Kaf, son çeyreğe 64-45 önde girdi. Final periyodunda bir ara farkı 24 sayıya (71-47) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, müsabakayı 21 sayı farkla kazandı: 80-59.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Polat Polat (xx), Ali Köseoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Triche (xxx) 20, Metecan (xx) 4, Nusret (xx) 2, Taylor (xx) 6, Morgan (xxx) 15, M'Baye (xxx) 17, Yunus Emre (xx), DJ Kennedy (xxx) 11, Semih (xx) 3, Arca (xx), Onuralp (xx) 2, Görkem (xx)

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Mert (x) 4, Kaan (xx) 7, Kerem (xx) 6, Andrews (xxx) 19, Upshaw (xxx) 12, Deniz (xx) 2, Cengizhan (xx) 8, Arda (x), Yiğitcan (x) 1, Yiğit (x), Tayfur (x)

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

İLK YARI: 49-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-45

5 FAUL: Kaan (32.47) (Arel Üniversitesi), Taylor (39.38) (Karşıyaka







