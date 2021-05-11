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Pınar Karşıyaka'ya coşkulu karşılama

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı final sonucu ikincilik elde eden Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, dün akşam saatlerinde ulaştığı Karşıyaka’da büyük bir coşkuyla karşılandı

Pınar Karşıyaka'ya coşkulu karşılama
11 Mayıs 2021 Salı 12:57

Üstü açık otobüsle ilçe turu atan takımı, balkonlarından selamlayan Karşıyakalılar, sevgi gösterilerinde bulundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Avrupa’da önemli bir başarı elde eden takımımızı şampiyon olmuş gibi karşılamak istedik. Bu yıl olmadı ama inşallah önümüzdeki yıl kupanın ilçemize geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İlçe turu atan kafileye meşale şovu yaparak destek veren taraftarlar,  antrenör Ufuk Sarıca’ya ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Başkanı Turgay Büyükkarcı da, karşılama nedeniyle Başkan Tugay’a, taraftarlara ve tüm Karşıyakalılara teşekkür etti. İlçe turu sırasında Pınar Karşıyaka kafilesine belediye bandosu da marşlarla eşlik ederek coşkuyu artırdı.

Etiketler; #pınar karşıyaka #karşıyaka #pınar karşıyaka karşılama
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