Pınar Karşıyaka'ya koronavirüs ertelemesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'nın yarın deplasmanda OGM Ormanspor'la oynanması gereken maçı yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Karşıyak Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "17 Nisan Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta OGM Ormanspor karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. OGM Ormanspor da rakibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.