PATRONUNU PASPASLA DÖVDÜ!
PATRONUNU PASPASLA DÖVDÜ!
0
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 8 ÖLÜ!
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 8 ÖLÜ!
0
NEHİRDEN SÜT AKTI!
NEHİRDEN SÜT AKTI!
0
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
0

Pınar Karşıyaka'ya koronavirüs ertelemesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'nın yarın deplasmanda OGM Ormanspor'la oynanması gereken maçı yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Pınar Karşıyaka'ya koronavirüs ertelemesi
16 Nisan 2021 Cuma 14:15

Karşıyak Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "17 Nisan Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta OGM Ormanspor karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. OGM Ormanspor da rakibine geçmiş olsun dileğinde  bulundu.

Etiketler; #pınar karşıyaka
Önceki Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı!
Sonraki Haber
Korkunç şiddette yeni ayrıntılar: İdamdan kaçmış!
Sepil: Hakemler baskı altına alınmaya çalışılıyor
Sepil: Hakemler baskı altına alınmaya çalışılıyor
0
Menemenspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2
Menemenspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2
0
Göztepe'de şok gelişme!
Göztepe'de şok gelişme!
0
Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
0
Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında
Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında
0
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kaldı
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kaldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.