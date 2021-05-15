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Şampiyon takım belli oldu

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu

Şampiyon takım belli oldu
15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:31
Şampiyon Beşiktaş oldu
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Süper Lig’in 42’nci ve son haftasında deplasmanda Göztepe’yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaştı. Averajı şampiyonluk yarışında çekiştiği Galatasaray’dan daha iyi olan siyah-beyazlılar, toplamda 16’ncı şampiyonluğuna imza attı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlılara şampiyonluğu getiren golleri Vida ve penaltıdan Ghezzal kaydetti. Ev sahibinin tek golünü Alpaslan attı.

10’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzeal’in kullandığı köşe vuruşunda Welington kafayla kale önündeki Vida’ya indirdi. Vida yakın mesafeden topu kafayla ağlara yollayarak takımını öne geçirdi: 0-1

14’üncü dakikada Berkan’ın sol taraftan yaptığı ortada Ndiaye kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Halil’in şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere çeldi.

24’üncü dakikada serbest vuruşta Berkan’ın ceza sahasına kestiği ortada Atınç kafayla Ndiaye’ye indirdi. Ndiaye’nin kafa vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Alpaslan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

30’uncu dakikada ceza sahası dışından kullanılan frikikte Berkan direkt kaleyi yokladı, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

36’ncı dakikada Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan’ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

40’ıncı dakikada Gökhan Töre’nin sağ kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Ghezzal’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

50’nci dakikada Ghezzal’in serbest vuruştan doldurduğu ortada Vida kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

69’uncu dakikada Larin, Alpaslan’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal’ın vuruşunda top ağlarla buluştu.


STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Ok (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Atınç (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (x) (Dk. 83 Burekovic x), Nwobodo (xx), Esiti (xxx) (Dk. 83 Beykan x), Soner (x) (Dk. 73 Ideye x), Halil (xx), Ndiaye (xx), Jahovic (xx)

BEŞİKTAŞ: Ersin (xx) – Rosier (xx), Welington (xx), Vida (xx), Nsakala (xx) (Dk. 83 Rıdvan x), Atiba (xx), Josef (xx), Gökhan (xx) (Dk. 90+1 Dorukhan x), Ghezzal (xxx), Nkoudou (x) (Dk.72 Necip x), Larin (xx)

GOLLER: Dk. 10 Vida, Dk. 69 (Pen.) Ghezzal (Beşiktaş), Dk.24 Alpaslan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Halil (Göztepe), Dk. 90+5 (Beşiktaş)

Etiketler; #şampiyon kim oldu #beşiktaş şampiyon
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