Şampiyonluk kutlamalarını TOMA ayırdı

Denizli'de Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Denizlispor'un da 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarı karşılaşınca arbede yaşandı. Birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden guruplara, çevik kuvvet TOMA'yla su sıkıp müdahale etti.

Şampiyonluk kutlamalarını TOMA ayırdı
20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:21

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Denizli'deki taraftarları meydanları doldurup ellerinde sarı kırmızı bayraklar kutlama yaptı. 1. Lig şampiyonu olan ve Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un Atatürk Stadı'nda yapılan kupa töreni sonrası yeşil siyahlı taraftarlar da meydana indi. Şampiyon olan Galatasaray ve Denizlispor'un taraftarları şehirde kutlama yaptı, araçlarıyla tur attı. Delikliçınar Meydanı'nda iki takımın taraftarları arasında başlayan gerginlik tartışmaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarının arasına girip duvar ördü. Ancak başka sokaklardan iki takımın taraftarları meydanda birbirlerine saldırdı, şişe ve meşale fırlattı. Çevik Kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, TOMA'yla taraftarların üzerine su sıkıldı. Polisin müdahalesinin ardından taraftar grupları dağıldı.

Önceki Haber
Turkcell'den 3300 kişilik iftar sofrası
Sonraki Haber
Altınordu Başkanı Özkan: Süper Lig'i kim istemez!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.