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Sepil: Hakemler baskı altına alınmaya çalışılıyor

Süper Lig'de üst üste 2 galibiyet alıp cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, mücadele öncesi yine hakemlerle ilgili tartışma yaratılmasından rahatsız

Sepil: Hakemler baskı altına alınmaya çalışılıyor
15 Nisan 2021 Perşembe 11:25

Yazılı bir açıklama yapan Sepil, sarı-kırmızılı rakiplerinin hafta içinde hakemlerle ilgili gündem yaratmasına değinip, adaletli bir yönetim beklediklerini ifade etti. İstanbul takımlarının kendileriyle oynayacakları maçlardan önce hakemleri baskı altına almaya çalıştığını savunan Başkan Sepil'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbolumuzda müsabakaların ardından hakem konuşulmasına alışmıştık fakat son dönemde özellikle İstanbul takımları çeşitli gerekçeler göstererek bizimle oynayacakları karşılaşmaların öncesinde hakemleri baskı altına almaya yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Bu açıklamalar bizim de konuyu hassasiyetle ve yakından takip etmemize sebep olmaktadır. Biz her zaman futbolun güzelliklerini konuşmaktan yanayız fakat işler kulübümüzün haklarının yenme boyutuna geldiğinde ise sessiz kalmamız mümkün değildir. Umuyoruz ki üzülerek takip ettiğimiz bu baskı havası hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada hakemlerimizin yönetimlerini etkilemez, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleriz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göz göz #mehmet sepil
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