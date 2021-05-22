İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
0
PANDEMİ O DÜĞÜNLERİ DE VURDU
PANDEMİ O DÜĞÜNLERİ DE VURDU
0
AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
0
ARILARLA POZ VERDİ!
ARILARLA POZ VERDİ!
0

Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya kazandı

Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu
22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:28

Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti. 

Sümeyye, 3:22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. 

Milli Takım, genç yüzücünün bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sümeyya boyacı #yüzücü
Önceki Haber
Yolda karşılaştığı husumetlisini öldürdü!
Sonraki Haber
Bakan Koca: Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak
50 bin TL ceza Göztepe'de tepkilere neden oldu
50 bin TL ceza Göztepe'de tepkilere neden oldu
0
Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti
Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti
0
Göztepe'de büyük şok! Sepil ayrılıyor
Göztepe'de büyük şok! Sepil ayrılıyor
0
Göztepe o oyuncusunu bırakmak istemiyor
Göztepe o oyuncusunu bırakmak istemiyor
0
İki kupa tek şampiyon!
İki kupa tek şampiyon!
0
Göztepe'de bir isim veda etti
Göztepe'de bir isim veda etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.