EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
0
40 MİLYON KAZANDI İDDİASINA YANIT
40 MİLYON KAZANDI İDDİASINA YANIT
0
KOCA'DAN GÜLDÜR GÜLDÜR PAYLAŞIMI
KOCA'DAN GÜLDÜR GÜLDÜR PAYLAŞIMI
0
BİSİKLET KULLANAN ERKEKLER DİKKAT!
BİSİKLET KULLANAN ERKEKLER DİKKAT!
0

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
04 Nisan 2022 Pazartesi 14:42

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tff #nihat özdemir #istifa
Önceki Haber
Dervişoğlu: İktidarın ekonomi yönetimi, tüm kesimleri mahvetti!
Sonraki Haber
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması!
Göztepe'de umutlar tükeniyor
Göztepe'de umutlar tükeniyor
0
Altınordu'da Hüsamettin dönüyor
Altınordu'da Hüsamettin dönüyor
0
Altay'da Sinan Kaloğlu bu kez gülmek istiyor
Altay'da Sinan Kaloğlu bu kez gülmek istiyor
0
Göztepe'de yeni başkan belli oldu
Göztepe'de yeni başkan belli oldu
0
Altınordu'da Ali Dere döndü
Altınordu'da Ali Dere döndü
0
Ege futbolunda tarihi tehlike! İkisi de küme düşerse...
Ege futbolunda tarihi tehlike! İkisi de küme düşerse...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.