TSYD Ege Kupası bu yıl yapılmayacak

Türkiye Spor Yazarları (TSYD) İzmir Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ege Kupası'nın, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl yapılmayacağı bildirildi.

TSYD İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, bu sene 48'incisi düzenlenecek TSYD Ege Kupası'nın sponsorları Folkart ile yapılmasının planlandığı belirtildi. Organizasyona İzmir takımları dışında Manisa FK, Akhisarspor, Denizlispor ve Balıkesirspor gibi Ege Bölgesi'nden takımları çağırmayı düşünüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Ancak bu önemli geleneğimizi, Kovid-19 salgını nedeni ile maalesef bu yıl gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.