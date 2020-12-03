Uşakspor takıldı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan iki takımdan Uşakspor, 13'üncü haftada konuk ettiği Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı.

Uşakspor takıldı
03 Aralık 2020 Perşembe 11:41

Uşakspor'un golünü 21'inci dakikada Alpay atarken, konuk takım 85'inci dakikada Bertuğ Özgür'le eşitliği yakaladı: 1-1. Bu sonuçla 24 puana ulaşan ev sahibi bir basamak düşerek 3'üncü sıraya geriledi. Sarıyer ise puanını 20'ye çıkarıp 5'inci sırada kaldı. Galibiyet serisini 3 haftaya çıkaramayan Uşakspor, namağlup serisini ise 6 haftaya taşıdı.

STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Kurtuluş Aslan (xx), Gökhan Yüksel (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xxx) (Dk. 71 Hüseyin x) - Levent (xx), Alpay (xxx), Samet (x), İsmet (xx), Resul (xx), Ali (xx) (Dk. 81 Uğur x), Seçkin (xx) (Dk. 81 Berkay), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 71 Selim x), Kadir (xx), Mehmet Gürkan (x)
SARIYER: Ali (x) - Şaban (x), Savaş (xx), Fatih Gül (x) (Dk. 68 Bertuğ Özgür xxx), İlyas (xx), Ömer (xx), Okan (x) (Dk. 63 Barış Memiş x), Nuri (xx), Mahmut (xx), Mehmet Cansın (xx), Bertul (xx)
GOLLER: Dk. 21 Alpay (Uşakspor), Dk. 85 Bertuğ Özgür (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Resul, Ali, Levent (Uşakspor), Okan (Sarıyer)


 

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