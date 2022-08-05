Zübeyde Hanım Futbol Turnuvası başladı

Karşıyaka Belediyesi'nin katkı verdiği ve Karşıyaka Alaybey Masterler'in orginasyonunu yaptığı Zübeyde Hanım Masterler Futbol Turnuvası başladı. 5'incisi düzenlenen turnuva en son 2016 yılında oynandı ve çeşitli nedenlerle 6 yıl ara verilmek zorunda kalındı

Murat BABAOĞLU- 40 yaş üstü futbolcuların ter dökeceği turnuvada 12 takım yer alıyor. 4'erli 3 grup halinde oynanacak müsabakaların ardından grubunda ilk 2 sırada yer alan ve en çok puan ve averaja sahip 2 tane 3'üncü takım eleminasyon sistemine göre karşılaşarak, finale çıkıp, kupayı kaldırmak için çabalayacaklar.

1 Ağustos'ta başlayan masterler futbol şöleninde tüm maçlar Karşıyaka Bostanlı'daki Hasan Türker Futbol Sahası'nda oynanacak ve 22 Ağustos'ta sona erecek.

Zübeyde Hanım adına düzenlenen organizasyonda Şemikler Devrim Masterler bir anıyı yaşatmak istedi. Kurucularından Mehmet Yazar, daha 16 yaşında kaybettiği yeğeni Devrim'in adını takımın ismine ekledi ve ilk maçlarına da amansız hastalığa dikkat çekmek için rakibi Deniz Materlerle birlikte pankartla çıktı.