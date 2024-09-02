Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Muaythai sporuna gönül veren 14 yaşındaki Bestegül Varol ve 11 yaşındaki Mısra Çelik, Bitlis'te düzenlenen Muaythai Çocuklar Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Milli Takım Antrenörü Çağlar Seçilmiş ile iki yıl önce Muaythai sporuna başlayan Bestegül Varol, yıldız gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir zafer kazandı. Aynı şampiyonada mücadele eden Mısra Çelik ise minikler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 55 ilden 575 sporcunun katıldığı şampiyona, Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alıyor. "Bir gün spor bir gün siper" sloganıyla düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu önemli turnuvada, Manisa'nın genç sporcuları başarılarıyla ilçelerini gururlandırdı.