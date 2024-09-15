Bunlar da ilginizi çekebilir

Trendyol 1. Lig’in beşinci haftasında dört maç yapılacak.

45. Dünya Satranç Olimpiyatı , Macaristan’da sürüyor. Türkiye’yi beşer erkek ve kadın sporcu temsil ediyor.

Formula 1’de sezonun 17. Ayağı Azerbaycan Grand Prix’si bugün 14.00’ten itibaren beIN SPOR TS 4'ten izlenebilecek.

Sezonun 17. ayağı olan Azerbaycan GP, sokak pisti konseptli Bakü Şehir Pisti'nde koşulacak. Pistin uzunluğu 6,003 km uzunluğunda olup yarış 51 tur sürecek.

Süper Lig 'in 5. haftasında dört maç yapılacak. Ayrıca Formula 1 'de sezonun 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.