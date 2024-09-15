Süper Lig'in 5. haftasında dört maç yapılacak. Ayrıca Formula 1'de sezonun 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
Sezonun 17. ayağı olan Azerbaycan GP, sokak pisti konseptli Bakü Şehir Pisti'nde koşulacak. Pistin uzunluğu 6,003 km uzunluğunda olup yarış 51 tur sürecek.
Formula 1’de sezonun 17. Ayağı Azerbaycan Grand Prix’si bugün 14.00’ten itibaren beIN SPORTS 4'ten izlenebilecek.
45. Dünya Satranç Olimpiyatı, Macaristan’da sürüyor. Türkiye’yi beşer erkek ve kadın sporcu temsil ediyor.
Trendyol 1. Lig’in beşinci haftasında dört maç yapılacak.
- Kayserispor-Eyüpspor maçı 17.00’de.
- Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 17.00’de.
- Alanyaspor-Hatayspor maçı 20.00’de.
- Trabzonspor-Beşiktaş maçı 20.00’de.
Balkan Kürek Şampiyonası, Edirne’de tamamlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi