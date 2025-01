Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Squid Game, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk iki sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yeni sezon fragmanıyla heyecan yarattı. Ancak hayranların en çok merak ettiği konu, Squid Game 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı oldu.

Netflix, Squid Game’in 2025’te geri döneceğini ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağını duyurdu. Daha sonrasında Netflix, resmi sosyal medya hesabından yeni sezonun 27 Haziran 2025'te yayınlanacağını paylaştı.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game.



Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI