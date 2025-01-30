Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Squid Game, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk iki sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yeni sezon fragmanıyla heyecan yarattı. Ancak hayranların en çok merak ettiği konu, Squid Game 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı oldu.

Netflix, Squid Game’in 2025’te geri döneceğini ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağını duyurdu. Daha sonrasında Netflix, resmi sosyal medya hesabından yeni sezonun 27 Haziran 2025'te yayınlanacağını paylaştı.

Netflix’in paylaşımı sızdırıldı mı?

Dizinin yönetmeni ve yapımcısı Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak planlandığını, ancak prodüksiyon sürecindeki aksaklıklar nedeniyle ikiye bölündüğünü açıkladı.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Netflix’in Kore YouTube kanalı, yanlışlıkla Squid Game’in 3. sezon yayın tarihini duyurdu. Paylaşımda, dizinin 27 Haziran 2025'te yayınlanacağı belirtilirken, Netflix’in kısa süre sonra videoyu kaldırdığı öne sürüldü.