Netflix, 2021’de tüm dünyayı etkisi altına alan ve en çok izlenen dizilerden biri olan *Squid Game*’in 2. sezonu için yeni bir tanıtım videosu yayımladı. Dizinin ilk sezonu büyük bir popülerlik kazanmış ve uzun süre konuşulmuştu. İkinci sezonun çıkış tarihi 26 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Netflix tarafından yayımlanan yeni tanıtım videosunda, Gi-hun karakterinin telefonla konuştuğu bir sahneye yer veriliyor. Videoda Gi-hun’un karşısındaki kişiye “Seni ne olursa olsun bulacağım.” dediği görülüyor. Bu kısa video, dizinin ikinci sezonunda neler göreceğimize dair çok fazla detay vermese de, Gi-hun'un ABD'ye gitmekten vazgeçip oyunun arkasındaki kişileri bulma çabasında olacağını ima ediyor.

2. Sezon

İkinci sezonda, ilk sezonda yaşanan olayların ardından Gi-hun'un yaşadıkları anlatılacak. Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemi çözme yolunda yaşadıkları ve kimlerin bu oyunları düzenlediğini bulma çabası ön planda olacak.

Oyuncu Kadrosu

İkinci sezonda, ilk sezondan tanıdık isimler geri dönecek. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Gong Yoo ve Wi Ha-jun gibi isimler, karakterleriyle geri dönecek. Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an gibi yeni oyuncular da kadroya dahil olacak.