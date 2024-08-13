Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, bu yılın ilk çeyreğinde düşen satışlar ve piyasa beklentilerinin altında kalan gelirlerle zorlu bir dönem geçirdi. Bu durum, şirkette Mart 2023'te göreve başlayan CEO Laxman Narasimhan'ın ayrılmasına ve yerine Brian Niccol'un atanmasına yol açtı.

Yeni CEO Brian Niccol

ABD ve Avrupa'da 2 bin 400 restoranı bulunan Chipotle Mexican Grill'in CEO'su Brian Niccol, 9 Eylül'de Starbucks'ın yeni CEO'su olarak göreve başlayacak. Niccol'un atanmasıyla birlikte Starbucks hisseleri vadeli endekste yüzde 13 değer kazandı.

Eski CEO döneminde hisseler düşüşte

Laxman Narasimhan döneminde Starbucks hisseleri yüzde 21 değer kaybetmişti. Şirketin en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin'deki satışlardaki azalma, bu düşüşte etkili olmuştu.

Piyasalar yeni CEO'ya güveniyor

Brian Niccol'un atanması, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı ve Starbucks hisselerinde hızlı bir yükselişe neden oldu. Niccol'un başarılı geçmişi ve deneyimi, şirketin geleceği için umut vaat ediyor.