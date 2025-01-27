Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı devam ediyor. Stuttgart, grup aşamasındaki son maçında PSG'yi evinde konuk edecek. Hem Stuttgart hem de PSG, 3 puanı hedefliyor ve bu karşılaşma, her iki takım için de grup aşamasında önemli bir adım olacak.

Stuttgart’ın durumu

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puanla 24. sırada bulunan Alman ekibi, bu maçta kazanarak, hem gruptan çıkma yolunda umutlarını artırmayı hem de ligdeki durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

PSG’nin hedefi 3 puan

PSG ise aynı şekilde 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aynı puanla 22. sırada yer alıyor. Fransız ekibi, Stuttgart karşısında 3 puanı alarak grupta ilerleme şansını sürdürmek istiyor.

Stuttgart - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025 Çarşamba

Saat: 23.00

Kanal: Tabii Spor 1

Stadyum: Stuttgart Arena

Hakem: D. Massa

Yan Hakemler: C. Carbone, S. Alassio