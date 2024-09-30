UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu maçlar devam ediyor. Stuttgart ile Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu kritik maçın detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Stuttgart - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Stuttgart - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Stuttgart - Sparta Prag maçı, 1 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele, tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Editör: Engin Keskin