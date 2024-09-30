Beşiktaş'ta Al Musrati yerine kimin oynayacağı belli oldu Beşiktaş'ta Al Musrati yerine kimin oynayacağı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu maçlar devam ediyor. Stuttgart ile Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu kritik maçın detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Stuttgart - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stuttgart - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Stuttgart - Sparta Prag maçı, 1 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele, tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Editör: Engin Keskin