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Stuttgart - Sparta Prag maçı, 1 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele, tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ta Al Musrati yerine kimin oynayacağı belli oldu

Beşiktaş'ta Al Musrati yerine kimin oynayacağı belli oldu

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