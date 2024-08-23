“Su bağımlısı” olarak bilinen Necla Teyze, su tüketimini büyük ölçüde azalttı ve bu değişimin sebeplerini TGRT Haber’e açıkladı. İstanbul'dan Hatay'a taşınarak su tüketimini azaltma yoluna giden Necla Bilgi, sağlık sorunları ve artan su fiyatlarının bu kararda etkili olduğunu belirtti.

Su tüketimini azalttı

Beş yıl önce günde 25 litre su içmesiyle ünlü olan Necla Teyze, artık günlük su tüketimini 10-12 litreye kadar düşürdü. TGRT Haber'de Yakup Sağlam’ın sunduğu Her Gece programına konuk olan Necla Bilgi, suya olan bağımlılığını ve tüketimindeki azalmayı detaylandırdı.

Fiyatlar yüzünden şehir değiştirdi

Artan su fiyatları nedeniyle İstanbul'dan Hatay'a taşınmak zorunda kaldığını belirten Necla Teyze, bu süreçte günlük su tüketimini önemli ölçüde azalttı. Hatay’a taşınarak burada bir su kuyusu açtıran Necla Bilgi, su maliyetlerini düşürmek ve su ihtiyacını karşılamak adına bu adımı attığını ifade etti.

Su kuyusu açtırdı

Necla Teyze, Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra su içme alışkanlıklarının da değiştiğini söyledi. Doktorunun sağlık durumu hakkında endişelendiğini belirten Bilgi, bu durumu yönetmek için su tüketimini sınırlamaya karar verdi. Hatay'da bir sondaj kurdurarak su kuyusu açtırdı ve günde 10-12 litre su tüketmeye başladı.

Tek seferde 2.5 litre su içiyor

Necla Teyze, suya olan ilgisinin azalmadığını, aksine her zamanki gibi su içmeye devam ettiğini vurguladı. “25 litre içiyordum, şimdi 12 litreye düştüm. Tek seferde 2.5 litre su içiyorum. Su artıma cihazı istiyorum,” diyerek bu konuda çağrıda bulundu. Su tüketimindeki değişiklikler ve sağlık durumuyla ilgili bilgiler, Necla Teyze’nin su bağımlılığını nasıl yönettiğine dair önemli ipuçları sunuyor.