Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Akademisi, çalışanların ve yatırımcıların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği “Şu Dünyadaki En Mutlu Kişi” başlıklı seminerle büyük bir başarıya imza attı. Konuşmacı Beyhan Çevikkan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılara mutluluk, iş ve özel hayat dengesinin önemi gibi konular üzerine değerli bilgiler sundu.

Seminer, 16 Ağustos 2024 tarihinde Kütahya OSB Akademisi tarafından organize edildi. Beyhan Çevikkan, etkinlikte hayatın anlamını bulma ve pozitif bakış açısının kazanılması üzerine konuştu. Çevikkan, katılımcılara hem iş yaşamında hem de kişisel yaşamda mutluluğu artırmanın yollarını anlattı. Katılımcılar, seminer boyunca aktif bir şekilde soru sorma fırsatı buldu ve kendi deneyimlerini paylaşarak etkinliğe katkı sağladı.

Seminerin sonunda katılımcılar, böyle etkinliklerin sanayi bölgesindeki çalışanlar için oldukça faydalı olduğunu belirttiler. Bu tür organizasyonların, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine önemli katkılarda bulunduğunu ifade ettiler. Etkinlik, aynı zamanda OSB Akademi’nin çalışanların motivasyonunu artırma ve kişisel gelişimlerine destek olma amacı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalardan biri olarak öne çıktı.

Kütahya OSB Akademisi’nin, sanayi bölgesindeki çalışanların gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceği belirtildi. Gelecekte benzer seminerlerin ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceği duyuruldu. Akademinin, çalışanların hem profesyonel hem de kişisel alanlarda büyümelerine destek olacak etkinliklerle eğitim faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.