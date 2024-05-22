Barış Boyun'un hayatı ve suç geçmişi

Barış Boyun, 1984 doğumlu olup organize suç örgütünün lideridir. İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak başlayan suç faaliyetleri, zamanla uluslararası boyuta ulaştı. Örgüt, motosikletli suikast timleri ile tanınıyor.

2017 öncesi mafya lideri Bilal Yaman ile birlikte hareket eden Boyun, Yaman'ın tutuklanmasının ardından örgütün başına geçti. İddianamelere göre örgütün gelir kaynakları silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretidir.

Çetenin suç olayları

Boyun'un liderliğindeki çete, Balkanlarda para karşılığı cinayetler işleyen bir suç makinesine dönüştü. Sosyal medya üzerinden propaganda yaparak Anadolu'dan gençleri tetikçi olarak çeteye çektiler.

Çetenin işlediği bazı önemli cinayetler:

- 21 Ekim 2021: Kubilay Küçükaslan'ın öldürülmesi.

- 16 Nisan 2022: Yüksel Usta'nın motosikletli tim tarafından öldürülmesi.

- 8 Eylül 2022: Jovan Vukotiç'in öldürülmesi.

- 22 Eylül 2022: Yasin Keskin'in gece kulübü önünde vurulması.

- 15 Ekim 2022: Halil Güzel'in Bahçelievler'de öldürülmesi.

- 20 Kasım 2022: Murat Fırat Canlı'nın Beyoğlu'nda öldürülmesi.

- 18 Ekim 2022: Edip Yalçın'ın Gürcistan'da öldürülmesi.

- 19 Aralık 2022: Mehmet Emin Kalkan'ın vurulması.

- 24 Aralık 2022: Ramazan Arslan'ın kurşunların hedefi olması.

- 14 Ocak 2023: Cumali Arslan'ın Haliç Köprüsü'nde öldürülmesi.

- 2 Şubat 2023: Ferhat Yeşilkaya'nın öldürülmesi.

- 23 Mayıs 2023: Emircan Yılmaz'ın Abhazya'da öldürülmesi.

- 6 Ağustos 2023: Halil Ay ve Gülbey Dilsiz'in Fransa'da öldürülmesi.

- 11 Eylül 2023: Atina'da 6 çete üyesinin öldürülmesi.

İddialara göre eski bir MİT mensubu, çetenin Yunanistan üzerinden İtalya'ya kaçışını organize edecekken ihanet ederek yerlerini ihbar etti.