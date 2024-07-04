Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan çeşitli göletlere yapılan 73 bin adet yavru sazan balığı bırakımı, su kaynaklarının balık stoklarını artırarak, bölge ekosistemini canlı tutma ve yerel halk için ekonomik fayda sağlama amacını taşıyor.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Şehit Nurullah Oymak Göleti başta olmak üzere Ortapınar Göleti, 25 Ağustos Zafer Göleti, Selevir Baraj Gölü ve Ağzıkara Göletlerine toplam 73 bin adet yavru sazan balığı salımı yapıldı. Bu adımın temel amacı, bölgedeki göl ve göletlerdeki balık popülasyonunu desteklemek ve ekosistemi canlı tutmaktır.

Yapılan açıklamada, sazan balığının sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen doğal bir tür olduğu vurgulanmıştır. Balık stoklarının artırılmasıyla birlikte, su ürünleri tüketiminin ve dolayısıyla tüketime bağlı istihdamın artırılması hedeflenmektedir.