2030 yılına kadar yükselen deniz seviyeleri dünya genelinde birçok şehri olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak bu etkiler, çevre kirliliğinin devam etmesi gibi birçok değişkene bağlı olarak değişebilir. Haritalar, ileride deniz seviyelerinin nasıl olabileceğini gösterebilir, ancak sel ve diğer aşırı hava olaylarının etkilerini öngörmekte sınırlıdır.

Gelecek için 2030 yılı oldukça uzun bir süre olabilir ve bu süre zarfında şehirler taşkınlara karşı koruma sistemleri geliştirebilir veya iklim değişikliği ile mücadele için daha etkili çözümler bulunabilir. Ancak eylem alınmaz veya küresel ısınmanın durdurulması için adımlar atılmazsa, olası sonuçları kabul etmek zorunda kalabiliriz.

1- Amsterdam, Hollanda

Hollanda'nın "alçak topraklar" arasında yer almasının bir nedeni var. Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi şehirler, deniz seviyesinin altında yer alan düz arazilerde konumlanmış ve Kuzey Denizi'ne yakındır. Hollandalılar, bu alçak topraklarda yaşayanları sel savunma sistemleriyle koruma konusunda uzmanlaşmıştır.

2- New Orleans, ABD

Climate Central'ın haritasında New Orleans'ın merkezini çevreleyen kalın gri sınırlar, şehri dört bir yanındaki su taşkınlarından koruyan bir set sistemi olarak işlev görüyor. Bu savunma yapıları olmasaydı, New Orleans yükselen deniz seviyesi tehdidi altında olacaktı. Ancak gelecekte felaket senaryoları endişe verici. Özellikle Biloxi ve Jean Lafitte bölgelerindeki yaban hayatı koruma alanları savunmasız durumda. Haritaya göre her iki bölge de neredeyse tamamen sular altında kalacak gibi görünüyor.

3- Venedik, İtalya

Venedik, yükselen deniz seviyesi ve şehrin her yıl ortalama iki milimetre alçalması gibi iki büyük tehditle karşı karşıya. Şehir, bu durumlar nedeniyle sel baskınlarına maruz kalmaya başladı ve iklim değişikliği bu olayları daha da kötüleştirebilir. New Orleans gibi, Venedik'te de taşkın savunma sistemleri bulunmakta ancak kriz derinleştikçe bu sistemlerin sürdürülmesi giderek zorlaşacak.

4- Ho Chi Minh Şehri, Vietnam

Climate Central'ın haritası, Ho Chi Minh Şehri'nin doğu bölgelerinin özellikle risk altında olduğunu gösteriyor. Bu bölgeler arasında düz, bataklığın üzerine yoğun bir şekilde inşa edilmiş Thủ Thiêm de bulunuyor. 2030 yılına kadar şehrin tamamının su altında kalması pek olası gözükmese de, sel ve fırtınalara karşı daha savunmasız hale geleceği neredeyse kesin.

5- Kalküta, Hindistan

Bengal'in batı bölgesi, yüzyıllardır verimli arazisi ve nehirleri sayesinde gelişti. Ancak yükselen deniz seviyeleri, Kalküta ve çevresi için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Ho Chi Minh Şehri gibi, Kalküta da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarına karşı savunmasız durumda olabilir.

6- Basra, Irak

Irak'ın ana liman kenti Basra, devasa ve geniş bir nehir olan Şattülarap üzerinde konumlanmıştır ve Basra Körfezi'ne doğrudan bağlantılıdır. Karmaşık kanal ve akarsu ağları ile çevrili olan Basra ve çevresi, deniz seviyesindeki yükselmeye karşı savunmasız konumdadır. Bu durum yeterince endişe verici değilmiş gibi, su kaynaklı hastalıkların yaygın olduğu Basra için taşkınlar çok daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

7-Bangkok, Tayland

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Bangkok küresel ısınmadan en çok etkilenecek şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Tayland'ın başkenti Bangkok, deniz seviyesinden sadece 1,5 metre yüksekte bulunuyor. Şehir, yılda yaklaşık 3 cm hızla Venedik'ten daha hızlı bir şekilde su altında kalma riskiyle karşı karşıya. Ayrıca killi toprak yapısı, şehri sel baskınlarına daha duyarlı hale getiriyor. Haritaya göre 2030 yılına kadar Bangkok'un kıyı bölgelerinin sular altında kalma ihtimali bulunuyor.

8- Georgetown, Guyana

Yüzyıllar boyunca Guyana'nın başkenti Georgetown, fırtınalardan korunmak için inşa edilen 450 kilometrelik deniz duvarına güvenmiştir. Bu, yüksek gelgitlerin etkili olduğu bir bölgede kıyı şeridinin deniz seviyesinden yarım metre kadar aşağıda olması nedeniyledir. Guyana nüfusunun yaklaşık %90'ı kıyı bölgelerinde yaşamaktadır. Georgetown'un merkezi bölgelerinin zarar görmemesi için deniz duvarının güçlendirilmesi gerekebilir.

9- Savannah, ABD

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Savannah şehri, yoğun kasırga riski altındadır ve gelecek yıllarda sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Savannah Nehri'nin kuzeyinde ve Ogeechee Nehri'nin güneyinde bulunan bataklıkların taşması, fırtına ve sel felaketleriyle birleştiğinde şehir için ciddi tehdit oluşturabilir. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, taşkınların 2030 yılına kadar kasırgalarla birlikte daha da kötüleşmesi beklenmektedir.