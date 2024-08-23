Trabzon’un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde yer alan tarihi Sümela Manastırı, Ortodoks Hristiyanlar için büyük bir öneme sahip. Her yıl 15 Ağustos'ta yapılan 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' ayini, bu yıl farklı bir tarihe, 23 Ağustos’a alındı. Ayine, Yunanistan ve Gürcistan’dan 50’nin üzerinde Ortodoks mezhebi mensubu katıldı. Ancak önceki yıllara kıyasla katılımın oldukça düşük olduğu dikkat çekti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ilk kez katılmadı

2010 yılından bu yana her yıl düzenlenen ayinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yer alması gelenekselleşmişti. Ancak bu yıl Patriğin katılmadığı ayin, Gelibolu Metropoliti'ne bağlı Patrik Stefanos Dinidis tarafından yönetildi. Patrik Dinidis, ayinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere, özellikle de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sundu. Ayrıca, Patrik Bartholomeos’un selamlarını da ayin katılımcılarına iletti.

Katılım önceki yıllara göre düşük kaldı

Yıllardır düzenlenen ayin, bu yıl katılımcı sayısında belirgin bir düşüş yaşadı. Önceki yıllarda çok daha geniş bir katılımla gerçekleşen ayine bu yıl yalnızca 50’nin üzerinde Ortodoks Hristiyan katıldı. Ayin boyunca geleneksel olarak katılımcılar kutsandı ve inançlarına göre ekmek ve şarap verildi.

Yeni tarihin etkisi tartışılıyor

Ayin tarihinin değiştirilmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ilk kez katılmaması, bu yılki ayinin düşük katılımla gerçekleştirilmesi üzerinde etkili olmuş olabilir. Sümela Manastırı'nda düzenlenen bu tür dini törenler, hem bölge halkı hem de uluslararası düzeyde Hristiyan dünyası için önemli bir yer tutuyor. Ancak bu yılki değişiklikler, törenin önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.