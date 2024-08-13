Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan, tarihi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip Sümela Manastırı'nda bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan geleneksel ayin, beklenmedik bir kararla ertelendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos'ta yönetmesi planlanan ayin, 23 Ağustos'a alınırken, bu kararın gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ayinin tarihi ve önemi

Sümela Manastırı, Hristiyan dünyasında büyük bir kutsallık taşıyan ‘Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü’ olarak bilinen 15 Ağustos'ta her yıl düzenlenen ayinle dikkat çekiyor. Bu yıl 11. kez gerçekleştirilecek olan ayin, Ortodoks Hristiyanlar için büyük bir manevi öneme sahip. Manastır, Hristiyan Ortodoks inancının önemli merkezlerinden biri olarak, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Erteleme kararı ve katılım süreci

Ayine katılmak isteyenlerin Trabzon Valiliği tarafından yürütülen akreditasyon işlemleri devam ederken, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yöneteceği 15 Ağustos’taki ayin, ileri bir tarihe, 23 Ağustos’a ertelendi. Erteleme kararının neden alındığı konusunda henüz net bir bilgi verilmedi, ancak katılımcılar ve yerel yetkililer arasında merak uyandırdı.

Turizm ve manastırın önemi

Sümela Manastırı, sadece dini bir mekan olmanın ötesinde, bölgenin turizm açısından da en önemli noktalarından biri olarak biliniyor. Her yıl hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğrayan bu tarihi yapının, ayin dönemlerinde ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Erteleme kararı, bu yılki ziyaretçi akışını nasıl etkileyeceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor.