Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük göründü.

Dün gece "Mersinbalığı Ayı" olarak adlandırılan Süper Ay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahıyla birlikte gözlemlendi. Bu özel görüntü, tüm dolunayların yaklaşık dörtte biri Süper Ay olarak sınıflandırılırken, dolunayların sadece yüzde 3’ünün Mavi Ay olarak görüldüğünü hatırlatıyor.

Bir sonraki Süper Mavi Ay manzarasının Ocak ve Mart 2037'de beklenmesi planlanıyor.