Süper Lig Takımlarının Kuruluş Yıldönümleri | Hangi Takım Kaç Yaşında?

Süper Lig kulüplerinin kuruluş yıldönümleri ne zaman? Hangi takım kaç yaşında? İşte detaylar

Fenerbahçe, kuruluşunun 117. yıldönümünü 3 Mayıs günü kutluyor. 1907 yılında İstanbul’da kurulan ve futbolun yanı sıra, basketbol, voleybol ve yelken gibi birçok alanda başarılar elde eden sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig’in en eski 3. takımı konumunda yer alıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi köklü İstanbul kulüpleri, sırasıyla 121, 119 ve 117 yaşlarında ulaşmış durumdalar.

Süper Lig takımları kaç yaşında?

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

YAŞ: 10

Kuruluş yılı: 5 Haziran 2014

BEŞİKTAŞ

YAŞ: 121

Kuruluş yılı: 3 Mart 1903

GALATASARAY

YAŞ: 119

Kuruluş yılı: 1 Ekim 1905

FENERBAHÇE

YAŞ: 117

Kuruluş yılı: 3 Mayıs 1907

ANKARAGÜCÜ

YAŞ: 114

Kuruluş yılı: 31 Ağustos 1910

KASIMPAŞA

YAŞ: 104

Kuruluş yılı: 1 Ocak 1921

KONYASPOR

YAŞ: 102

Kuruluş yılı: 22 Haziran 1922

İSTANBULSPOR

YAŞ: 98

Kuruluş yılı: 4 Ocak 1926

FATİH KARAGÜMRÜK

YAŞ: 98

Kuruluş yılı: 30 Kasım 1926

ADANA DEMİRSPOR

YAŞ: 84

Kuruluş yılı: 28 Aralık 1940

ALANYASPOR

YAŞ: 76

Kuruluş yılı: 1 Ocak 1948

PENDİKSPOR

YAŞ: 74

Kuruluş yılı: 1 Ocak 1950

ÇAYKUR RİZESPOR

YAŞ: 71

Kuruluş yılı: 19 Mayıs 1953

SAMSUNSPOR

YAŞ: 59

Kuruluş yılı: 30 Haziran 1965

KAYSERİSPOR

YAŞ: 58

Kuruluş yılı: 1 Temmuz 1966

ANTALYASPOR

YAŞ: 58

Kuruluş yılı: 2 Temmuz 1966

HATAYSPOR

YAŞ: 58

Kuruluş yılı: 30 Kasım 1966

TRABZONSPOR

YAŞ: 57

Kuruluş yılı: 2 Ağustos 1967

SİVASSPOR

YAŞ: 57

Kuruluş yılı: 9 Mayıs 1967

GAZİANTEP FK

YAŞ: 36

Kuruluş yılı: 30 Haziran 1988

Ankaragücü, başkent Ankara'nın en eski takımlarından biri olarak 114 yaşında, Kasımpaşa ve Konyaspor ise sırasıyla 103 ve 102 yaşlarıyla dikkat çekiyorlar. Daha genç kulüplerden İstanbul Başakşehir FK ise 2024 itibarıyla en genç Süper Lig ekibi olma unvanını koruyor. Gaziantep FK 36, Adana Demirspor 84, Alanyaspor 76 ve Trabzonspor ise 57 yaşında.