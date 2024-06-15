Süper Lig Takımlarının Kuruluş Yıldönümleri | Hangi Takım Kaç Yaşında?
Süper Lig kulüplerinin kuruluş yıldönümleri ne zaman? Hangi takım kaç yaşında? İşte detaylar
Fenerbahçe, kuruluşunun 117. yıldönümünü 3 Mayıs günü kutluyor. 1907 yılında İstanbul’da kurulan ve futbolun yanı sıra, basketbol, voleybol ve yelken gibi birçok alanda başarılar elde eden sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig’in en eski 3. takımı konumunda yer alıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi köklü İstanbul kulüpleri, sırasıyla 121, 119 ve 117 yaşlarında ulaşmış durumdalar.
Süper Lig takımları kaç yaşında?
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
YAŞ: 10
Kuruluş yılı: 5 Haziran 2014
BEŞİKTAŞ
YAŞ: 121
Kuruluş yılı: 3 Mart 1903
GALATASARAY
YAŞ: 119
Kuruluş yılı: 1 Ekim 1905
FENERBAHÇE
YAŞ: 117
Kuruluş yılı: 3 Mayıs 1907
ANKARAGÜCÜ
YAŞ: 114
Kuruluş yılı: 31 Ağustos 1910
KASIMPAŞA
YAŞ: 104
Kuruluş yılı: 1 Ocak 1921
KONYASPOR
YAŞ: 102
Kuruluş yılı: 22 Haziran 1922
İSTANBULSPOR
YAŞ: 98
Kuruluş yılı: 4 Ocak 1926
FATİH KARAGÜMRÜK
YAŞ: 98
Kuruluş yılı: 30 Kasım 1926
ADANA DEMİRSPOR
YAŞ: 84
Kuruluş yılı: 28 Aralık 1940
ALANYASPOR
YAŞ: 76
Kuruluş yılı: 1 Ocak 1948
PENDİKSPOR
YAŞ: 74
Kuruluş yılı: 1 Ocak 1950
ÇAYKUR RİZESPOR
YAŞ: 71
Kuruluş yılı: 19 Mayıs 1953
SAMSUNSPOR
YAŞ: 59
Kuruluş yılı: 30 Haziran 1965
KAYSERİSPOR
YAŞ: 58
Kuruluş yılı: 1 Temmuz 1966
ANTALYASPOR
YAŞ: 58
Kuruluş yılı: 2 Temmuz 1966
HATAYSPOR
YAŞ: 58
Kuruluş yılı: 30 Kasım 1966
TRABZONSPOR
YAŞ: 57
Kuruluş yılı: 2 Ağustos 1967
SİVASSPOR
YAŞ: 57
Kuruluş yılı: 9 Mayıs 1967
GAZİANTEP FK
YAŞ: 36
Kuruluş yılı: 30 Haziran 1988
Ankaragücü, başkent Ankara'nın en eski takımlarından biri olarak 114 yaşında, Kasımpaşa ve Konyaspor ise sırasıyla 103 ve 102 yaşlarıyla dikkat çekiyorlar. Daha genç kulüplerden İstanbul Başakşehir FK ise 2024 itibarıyla en genç Süper Lig ekibi olma unvanını koruyor. Gaziantep FK 36, Adana Demirspor 84, Alanyaspor 76 ve Trabzonspor ise 57 yaşında.