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Açıklanan programa göre:

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ), Süper Lig 'de 7. ve 17. hafta maçlarının programını duyurdu. Merakla beklenen derbi tarihleri de belli oldu.

TFF'den "Adaletli bir sezon" mesajı

TFF'den "Adaletli bir sezon" mesajı

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