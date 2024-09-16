Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7. ve 17. hafta maçlarının programını duyurdu. Merakla beklenen derbi tarihleri de belli oldu.
Açıklanan programa göre:
- Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00’de oynanacak.
- Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 3 Kasım Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi saat 19.00’da oynanacak.
- Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise 16 Aralık Pazartesi saat 21.00’de yapılacak.
Editör: Engin Keskin