TFF'den "Adaletli bir sezon" mesajı TFF'den "Adaletli bir sezon" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7. ve 17. hafta maçlarının programını duyurdu. Merakla beklenen derbi tarihleri de belli oldu.

Açıklanan programa göre:

  • Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00’de oynanacak.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 3 Kasım Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi saat 19.00’da oynanacak.
  • Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise 16 Aralık Pazartesi saat 21.00’de yapılacak.

7.Hafta

8.Hafta

9.Hafta

10.Hafta11.Hafta12.Hafta

13.Hafta14.Hafta15.Hafta16.Hafta17.Hafta

Editör: Engin Keskin