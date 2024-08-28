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Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

Trendyol Süper Lig 'in 4'üncü haftası Cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 4'üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakem ler de belli oldu.

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