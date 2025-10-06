Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Rams Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde namağlup serisini 8 maça çıkardı.
Göztepe’den kritik galibiyet
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Rams Başakşehir’i ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.
Mücadelenin 17’nci dakikasında Başakşehir’de Harit’in şutunu kaleci Lis kurtardı. 20’nci dakikada Rhaldney’in şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
23’üncü dakikada Göztepe atağında VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verildi. Ancak Juan’ın 26’ncı dakikadaki penaltı vuruşu auta gitti.
Juan’dan klas gol
43’üncü dakikada Godoi’nin uzun pasında topla buluşan Juan, uzak mesafeden aşırtma vuruşla kaleciyi avladı ve Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda her iki takım da pozisyonlar bulsa da skoru değiştirecek gol gelmedi. Başakşehir’in 62’nci dakikada Ba ile yakaladığı kafa vuruşunda top auta çıktı. 79’uncu dakikada Göztepe’de Sabra’nın şutunu ise kaleci Muhammed kornere çeldi.
Göztepe namağlup yoluna devam ediyor
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Göztepe, bu sonuçla Süper Lig’de 8 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak namağlup unvanını korudu. Başakşehir ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan
Göztepe: Lis - Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan (Dk. 88 Taha), Rhaldney (Dk. 69 Efkan), Miroshi, Dennis (Dk. 69 Ahmed), Cherni, Juan (Dk. 69 Sabra), Janderson (Dk. 84 Furkan)
Rams Başakşehir FK: Muhammed - Ömer Ali (Dk. 75 Obesele), Ba, Opoku, Operi, Shomurodov, Crespo (Dk. 61 Deniz), Berat (Dk. 81 Umut), Kaluzinski, Harit (Dk. 75 Bertuğ), Nuno da Costa (Dk. 61 Feyzullayev)
Gol: Dk. 43 Juan (Göztepe)
Sarı Kartlar: Ba, Operi, Deniz (Başakşehir), Dennis, Ahmed (Göztepe)