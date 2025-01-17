Trendyol Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı önemli bir yenilikle başlıyor. Kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı.

Hatayspor-Galatasaray maçında görev alacak

Belçikalı hakem Jan Boterberg, Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapacak. Süper Lig tarihinde ilk kez uygulanacak bu yenilik, futbol kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Neden yabancı VAR hakemi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de daha adil ve tarafsız bir hakem yönetimi sağlamak amacıyla kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasını devreye soktu. Bu karar, Türk futbolunda hakem hatalarını en aza indirmeyi ve tartışmaları azaltmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçın VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/DhawTzH1ZK — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) January 17, 2025