Süper Lig'de sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye devam ederken, yabancı kontenjanını dengeli bir şekilde kullanmak için kadro dışı bırakılan oyuncularla yollarını ayırmayı sürdürüyor. UEFA'ya bildirilecek transfer dönemi sona ererken, Süper Lig'deki transfer sezonu 13 Eylül'e kadar devam edecek.

Galatasaray: Güçlü kadro ile sezona başladı

Son şampiyon Galatasaray, kadrosuna önemli isimler katarak sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Özellikle Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, transfer sezonunda dikkat çekici hamleler yaptı. Takımda 13 yabancı oyuncu bulunurken, son olarak Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira gibi isimlerle yollar ayrıldı.

Galatasaray'daki Yabancı Durumu:

Eldeki Yabancılar: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

Gelenler: Ismail Jakobs, Elias Jelert, Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Victor Osimhen.

Gidenler: Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Tete, Derrick Köhn, Sergio Oliveira, Mathias Ross, Serge Aurier, Leo Dubois.

Fenerbahçe: Mourinho ile güçlenme yolunda

Fenerbahçe, yeni sezonda Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde kadrosunu güçlendirdi. Takıma Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi önemli oyuncular katılırken, Michy Batshuayi ve Joshua King gibi isimlerle yollar ayrıldı. Takımda 14 yabancı oyuncu yer alırken, kısa sürede Omar Fayed ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'deki Yabancı Durumu:

Eldeki Yabancılar: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Ryan Kent, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

Gelenler: Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Gidenler: Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Joshua King, Luan Peres, Miha Zajc, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Beşiktaş: Yabancı kontenjanında yoğunluk var

Beşiktaş'ta kadroda şu anda 17 yabancı futbolcu bulunuyor. Transfer döneminde 6 yeni yabancı futbolcu kadroya dahil edilirken, 7 futbolcu ile yollar ayrıldı. Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı ve bu oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'taki Yabancı Durumu:

Eldeki Yabancılar: Svensson, Uduokhai, Amartey, Paulista, Masuaku, Al-Musrati, Onana, Gedson Fernandes, Chamberlain, Joao Mario, Ndour, Muçi, Zaynutdinov, Rashica, Rafa, Immobile, Aboubakar.

Gelenler: Immboile, Uduokhai, Rafa Silva, Paulista, Joao Mario, Ndour.

Gidenler: Muleka, Rosier, Colley, Rebic, Montero, Hasic, Amir Hadziahmetovic, Ghezzal, Worrall.

Avrupa Ligi Kadrosunda Yer Almayanlar: Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar.

Üç büyükler, 14 kişilik yabancı sınırını en iyi şekilde kullanmak için dikkatli adımlar atarken, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırarak yeni takviyelere yer açmayı planlıyor.