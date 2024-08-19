Yılın dört ardışık Süper Ay'ından ilki olan Süper Mavi Ay, 19 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 04:36'da zirveye ulaşacak. Bu özel gök olayı, hem Süper Ay hem de Mavi Ay'ın birleşimiyle oluşuyor ve uzun bir aradan sonra gerçekleşiyor.

Süper Mavi Ay nedir?

Süper Mavi Ay, hem Süper Ay hem de Mavi Ay'ın bir araya geldiği nadir bir fenomeni ifade ediyor. Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanlarda ortaya çıkar ve bu, Ay'ın normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünmesine neden olur. Mavi Ay ise bir yıl içinde ikinci kez gerçekleşen dolunay olarak tanımlanır. Her yılın dolunayları arasında yaklaşık dörtte biri Süper Ay olarak sınıflandırılırken, Mavi Ay'lar çok daha nadirdir, bu nedenle bu geceki olay oldukça özel.

Ay'ın yörüngesi ve görünüm

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi tam olarak dairesel değil, eliptiktir. Ay, Dünya'ya en yakın olduğunda "perigee" noktasında bulunur ve bu durumda daha büyük ve daha parlak görünür. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Abrams Planetaryum Müdürü Shannon Schmoll, "Gökyüzü bulutsuz olduğu sürece, Ay'ı çıplak gözle rahatlıkla görebilirsiniz. Ay o kadar parlak ki, özel bir yere gitmenize gerek yok," dedi.

Süper Mavi Ay'ın özellikleri

Süper Mavi Ay'lar, yılın diğer dolunaylarından yaklaşık yüzde 30 daha parlak olup, bu yüzden gözlemleri daha kolaydır. Ayrıca, bu tür Ay'lar, Dünya’ya yakın oldukları için daha yüksek gelgitlere yol açar. Bu geceki olay, 2023'te gerçekleşmiş ve bir sonraki Süper Mavi Ay'lar Ocak ve Mart 2037'de beklenmektedir.

Mavi Ay ve Turna Ay'ı

“Mavi Ay” terimi, genellikle bir yıl içinde iki dolunay yaşanması durumunu tanımlar, ancak bu gece Ay’ın renginin mavi olmayacağını bilmek önemlidir. Mevsimsel Mavi Ay, bir astronomik mevsimdeki üçüncü dolunay olarak tanımlanır. Turna Ay'ı ise, Ağustos ayında gerçekleşen dolunayı tanımlamak için kullanılan geleneksel bir isimdir.

Bu eşsiz gök olayını kaçırmamak için, gökyüzü bulutsuzsa, bu gece saat 04:36'da Ay’ı gözlemleyebilirsiniz.