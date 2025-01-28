DC Studios’un merakla beklenen Superman filmi için yeni bir TV spotu yayınlandı ve kısa sürede hayranların dikkatini çekti. Başroldeki David Corenswet’in uçuş sahnesi ve yüzüne dair tartışmalar sosyal medyayı salladı.

Yeni görseller heyecan yarattı

30 saniyelik TV spotunda, daha önce görülmemiş iki sahne öne çıkıyor:

Lex Luthor’un karlı vahşi doğada bir helikopterden inip Fortress of Solitude’u aradığı anlar.

Superman’in buzlu bir manzaranın üzerinde uçtuğu ve meşhur dönüş hareketlerinden birini sergilediği sahne.

Özellikle uçuş sahnesi, hayranları hem heyecanlandırdı hem de tartışmaya açtı. Superman’in rüzgarda dalgalanan pelerini ve saçlarıyla hareketsiz görünen yüzü, bazı hayranlar tarafından "garip" ve "yapay" bulunurken, diğerleri bu durumu beceriksiz CGI çalışmasına ya da karakterin yüz ifadesine bağladı.

Sosyal medyada tepkilere neden oldu

Superman’in yüzüne dair tartışmalar kısa sürede Reddit ve Twitter gibi platformlara taşındı:

Bir kullanıcı, Superman’in görünümünün Firefly oyuncusu Nathan Fillion’a benzediğini iddia ederken, başkaları ise İngiliz komedyen Jimmy Carr ile benzerlik kurdu.

Bazı hayranlar sahnenin estetik olarak yetersiz olduğunu belirtirken, diğerleri bu durumun filme olan ilgilerini azaltmadığını söyledi.

Reddit'teki yorumlar durumu özetler nitelikte:

rockman767: “Elbette saçma görünüyor ama bırakın filmler saçma olsun, lanet olsun.”

kaeden_66: “Evet, biraz garip ve saçma görünüyor ama bu filmi mahvetmez.”

PantsUnderUnderpants: “Superman’in kararlılığı ve yüzündeki gülümseme detayını sevdim.”

Karşılaştırmalar gündemde

Hayranlar, Superman’in bu kısa uçuş sahnesini James Gunn’ın yazıp yönettiği Guardians of the Galaxy Vol. 3’teki Adam Warlock’un uçuş sahneleriyle karşılaştırmaya başladı. Bir Reddit kullanıcısı, Superman’in dönüş hareketini överken, yüzüne yapılan yakın çekimin kendisine GoTG 3’teki Black Adam ve Warlock sahnelerini hatırlattığını söyledi.

Vizyon tarihi ne zaman?

Superman filmi, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek ve DC Evreni’nin Birinci Bölüm: Tanrılar ve Canavarlar serisinin ilk filmi olacak. Tartışmalı sahnelere rağmen, hayranlar filmin getirdiği yeni DC dönemine dair heyecanlarını koruyor.