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İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak Sürdürülebilirlik Merkezi’ni kente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayraklı Turan Mahallesi’nde kurulacak, Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) için açılan mimari proje yarışmasında dereceye girenler belli oldu. 56 projenin katıldığı yarışmada ikinci kademeye kalan 8 proje ödüllendirildi. Mimar Tuna Han Koç'un temsilcisi olduğu ekip yarışmanın birincilik ödülünü aldı. Ödüller Tarihi Bıçakçı Han'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen törenle verildi.

“Çalışmaların her biri birbirinden kıymetli”

Törende konuşan Başkan Soyer, hasta bir gezegende yaşadığımızı ve sürdürülebilirliğin geçmişle gelecek arasında adalet olduğunu belirterek, “Çok geniş bir tedavi metodu uygulanmak zorunda. Geçmişin bilgisinden, erdemlerinden, değerlerinden yola çıkarak bir gelecek inşası söz konusu olabilir. Doğanın sözünü dinlemeli, sesine kulak vermeliyiz. Sürdürülebilirlik Merkezi kurmak için yaklaşık 3 yıldır emek veriyor, üzerinde kafa yoruyoruz. Ben bunun İzmir’de yaşayan herkes için rehberlik edecek, ilham alınacak boyutları olduğunu düşünüyorum. Biliyorum ki sadece İzmir için değil Türkiye için de çok önemli atmış oluyoruz” dedi. Soyer, “Projesini yarışmayla belirlediğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası yerine inşa edilecek anıt yapı ve Sürdürebilirlik Merkezi'ni nefes aldığımız, gücümüzün yettiği sürece mutlaka hayata geçireceğiz” ifadelerini de kullandı.

Yarışma sonucuna göre ödül alan projeler ise şöyle:

1. Ödül

Ekip temsilcisi mimar Tuna Han Koç, yüksek mimar Fatma Zeynep Altınbaşlı, danışmanlar makine mühendisi Mukadder Gültekin, yüksek inşaat mühendisi Ufuk Ayaz, elektrik mühendisi Ahmet Aksoy, yüksek peyzaj mimarı Barış Ekmekçi, yardımcılar mimar Feyza Şakar, mimar Ece Işık.

2.Ödül

Ekip temsilcisi mimar Emre Şavural, yüksek mimar Fatih Yavuz, yüksek mimar Mert Ayaroğlu, mimar Kaan Özdemir, mimar Kutay Kaynak, yardımcılar mimar Bünyamin Demirel, mimar Sıla Kutlu, iç mimar Sümeyye Nur Kırımlı, mimarlık öğrencisi, Kaan Küllüoğlu, mimarlık öğrencisi Osman Yılmaz, danışmanlar peyzaj mimarları Cemil Hamdi Okumuş, Paşa Kaya, Ezel Cebi Okumuş, Recai Toylan, inşaat mühendisi Ömür Özger, makine mühendisi Ömer Onur Yücel, elektrik mühendisi Nüvit Sani Karaibrahimoğlu.

3.Ödül

Ekip temsilcisi mimar Ramazan Avcı, mimarlar İrem Malgaş, Bengüsu Yeşiloğlu, Gülay Karip, Hülya Demirkaya, peyzaj mimarı Elvan Ender, danışmanlar inşaat mühendisi Altan Çalıkyılmaz, elektrik mühendisi Kemal Güravşar, makine mühendisi Melih Özöner, yardımcılar mimarlık öğrencileri Altuğ Tümer, Esra Ulukavak, Refik Berk Çıngıloğlu.

Yarışmada birinci seçilen proje 700 bin, ikinci 600 bin, üçüncü ise 400 bin lira ödül aldı. Yarışmada ayrıca seçilen beş projeye 100’er bin liralık mansiyon ödülü verildi.