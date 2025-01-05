Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, teröristlerin kaçamayacağı ve mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edileceği vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB'nin açıklamasına göre, Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda, Irak'ın kuzeyinde de 4 PKK'lı terörist hedef alındı ve etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelede kararlılık

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin her nerede olursa olsun kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Bakanlık, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" diyerek, kararlılık mesajı verdi.