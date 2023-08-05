FATİH ÖZKILINÇ-Son dönemde marketlerde temel tüketim maddeleri başta olmak üzere birçok ürün raflarda bulunamıyor. Ulusal ve yerel market zincilerinde görülen raflardaki boşluklar vatandaşların tepkisine neden olurken market yetkileri ise sorunun lojistikten kaynaklandığını belirtiyor. Market raflarındaki boşluklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclis Üyesi Mehmet Feyzi Başdaş ise Suriyelilerin son dönemde geri gönderilmesiyle birlikte lojistik için yeterli eleman bulunamadığını söyledi.



YETERLİ ELEMAN YOK

Market raflarındaki boşluğun tamamen lojistik sorunundan kaynaklandığını belirten Başdaş, "Tarlada, depoda mal var ama götürecek eleman yok. Bu durum tamamen sürekli 'Suriyeliler gitsin' denilen bir süreci sonucu. Suriyeliler gidiyor. Şu anda sessiz sedasız oturum izni olmayanlar toplanarak gönderiliyor. Suriyelilerin gitmesi de lojistiği etkilemeye başladı. Tarlada, halde, gece işlerinde, zor işlerde Suriyeliler çalışıyordu. Piyasada yeterli eleman yok. Türk vatandaşları hale gitmek istemiyor, gece işi yapmak istemiyor. Belediyeler birçok yerde gündüzleri şehir içine kamyonları sokmuyor. Lojistiğin yüzde 70'i gecedir. Gece işinde de Türk vatandaşları çalışmak istemiyor, çalışmıyor. Her geçen gün lojistik sıkıntısı bu nedenle büyüyor.Şu anda ulusal marketlerde raflar boş, mal sevk edilemiyor" dedi.

MÜŞTERİ ÇEKECEK KAMPANYA YAPILMIYOR

Aynı sıkıntıyı yerel market zicilerinin de yaşadığını kaydeden Başdaş, "Yaklaşık 3 aydır sadece lojistik sorunuyla ilgileniyorum. Kısmen çözdük ama hala yeterli değil. Son dönemde fazla müşteri çekecek kampanya yapmıyorum; çünkü lojistiği sağlayamıyoruz" diye konuştu.

SORUN BÜYÜYOR

Lojistik sorunun aşılamaz bir boyutta olduğunu da dile getiren Başdaş, "Avrupa'nın geçen senelerde yaşadığı sorunu biz yeni yaşmaya başladık. Yeni İçişleri Bakanı, Suriyelileri sessiz sessiz gönderiyor. Buna bağlı olarak da lojistik sektöründeki sorun her geçen büyüyor" ifadelerini kullandı.