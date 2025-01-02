Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşar Esad'ın yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesiyle askıya alınan konsolosluk işlemlerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.
Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin askıya alınan konsolosluk işlemlerini 1 Ocak itibarıyla yeniden başlattığı belirtildi.
Ne olmuştu?
Suriye Büyükelçiliği, 28 Aralık 2024'te konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.
Associated Press'e konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, büyükelçiliğin, devrik lider Beşar Esad'ın bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söylemişti.
Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Duğman, 31 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Esed'in kuzeninin eşi ve kızına verilen pasaportların büyükelçilikten çıkarılmadığını dile getirmişti.
Şam'daki göç idaresi ve pasaport yönetim sisteminin zarar gördüğüne dikkati çeken Duğman, Beşşar Esed'in kuzeninin eşi ve kızındaki sahte pasaportların Halep'te basıldığını belirtmişti.
Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esed, 27 Aralık 2024'te Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.