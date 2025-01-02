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Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esed, 27 Aralık 2024'te Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Şam'daki göç idaresi ve pasaport yönetim sisteminin zarar gördüğüne dikkati çeken Duğman, Beşşar Esed'in kuzeninin eşi ve kızındaki sahte pasaportların Halep'te basıldığını belirtmişti.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Duğman, 31 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Esed'in kuzeninin eşi ve kızına verilen pasaportların büyükelçilik ten çıkarılmadığını dile getirmişti.

Associated Press'e konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, büyükelçiliğin, devrik lider Beşar Esad'ın bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söylemişti.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

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