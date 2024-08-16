Hasan Doksal, Batman'da Akif Yıldız ve Fatma Tunca'nın düğününe davetli olarak katıldı. Düğün sırasında, eğlencenin doruk noktasına ulaştığı anlarda, davetliler saz ekibinin yaptığı anonsla Doksal'ı sahneye davet etti. Elinde bir sepetle sahneye çıkan Doksal, içindeki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı davetlilere gösterdi.

Doksal'ın yılanla yaptığı şov, düğün misafirlerinden büyük ilgi ve alkış topladı. Yılan avcısı, gelin ve damadı mutlu etmek için bu sürprizi hazırladığını ve düğünü daha da özel kılmak istediğini ifade etti. "Yeğenimin düğününü unutulmaz kılmak için böyle bir sürpriz yapmak istedim. Yılanları bahçeden yakalayıp düğüne getirdim. Davetlilerle birlikte harika bir gösteri yaptık" dedi.