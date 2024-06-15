Kazaların önüne geçmek ve keyifli bir yolculuk geçirmek için dikkatli olmak ve bazı önemli noktalara özen göstermek gerekiyor. 

Trafik yoğunluğunun artacağı tahmin edilen Kurban Bayramı'nda sürücülerin dikkat etmesi gerekenler:

Yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırın 

  • Lastik hava basınçları, frenler, motor yağı gibi temel kontrolleri ihmal etmeyin.               

Yola çıkış saatinizi planlayın

  •  Mümkünse en yoğun saatlerden kaçının. Yoğunluğun azaldığı gece saatlerini tercih edebilirsiniz.

Trafik kurallarına uyun

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  • Hız sınırlarını aşmayın, emniyet kemerini takın, telefonla konuşurken araç kullanmayın.

Yeterince dinlenmiş olun

  •  Yorgun ve uykusuzken yola çıkmayın. 2-3 saatte bir mola vererek dinlenin.

Sabırlı olun 

  • Trafikte sinirlenmeyin, diğer sürücülere karşı saygılı olun.

Gerekli belgelerinizi yanınızda bulundurun

  • Ruhsat, ehliyet, trafik sigortası gibi belgelerinizin güncel olduğundan emin olun.
  • Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) trafik durumunu takip edin.
  • Ana yollar yerine alternatif güzergahlar tercih edebilirsiniz.
  • Acil durumlar için yanınızda ilk yardım çantası bulundurun.
Editör: Emirhan Bol