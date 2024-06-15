Kazaların önüne geçmek ve keyifli bir yolculuk geçirmek için dikkatli olmak ve bazı önemli noktalara özen göstermek gerekiyor.

Trafik yoğunluğunun artacağı tahmin edilen Kurban Bayramı'nda sürücülerin dikkat etmesi gerekenler:

Yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırın

Lastik hava basınçları, frenler, motor yağı gibi temel kontrolleri ihmal etmeyin.

Yola çıkış saatinizi planlayın

Mümkünse en yoğun saatlerden kaçının. Yoğunluğun azaldığı gece saatlerini tercih edebilirsiniz.

Trafik kurallarına uyun

Hız sınırlarını aşmayın, emniyet kemerini takın, telefonla konuşurken araç kullanmayın.

Yeterince dinlenmiş olun

Yorgun ve uykusuzken yola çıkmayın. 2-3 saatte bir mola vererek dinlenin.

Sabırlı olun

Trafikte sinirlenmeyin, diğer sürücülere karşı saygılı olun.

Gerekli belgelerinizi yanınızda bulundurun

Ruhsat, ehliyet, trafik sigortası gibi belgelerinizin güncel olduğundan emin olun.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) trafik durumunu takip edin.

Ana yollar yerine alternatif güzergahlar tercih edebilirsiniz.

Acil durumlar için yanınızda ilk yardım çantası bulundurun.