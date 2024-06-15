Kazaların önüne geçmek ve keyifli bir yolculuk geçirmek için dikkatli olmak ve bazı önemli noktalara özen göstermek gerekiyor.
Trafik yoğunluğunun artacağı tahmin edilen Kurban Bayramı'nda sürücülerin dikkat etmesi gerekenler:
Yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırın
- Lastik hava basınçları, frenler, motor yağı gibi temel kontrolleri ihmal etmeyin.
Yola çıkış saatinizi planlayın
- Mümkünse en yoğun saatlerden kaçının. Yoğunluğun azaldığı gece saatlerini tercih edebilirsiniz.
Trafik kurallarına uyun
- Hız sınırlarını aşmayın, emniyet kemerini takın, telefonla konuşurken araç kullanmayın.
Yeterince dinlenmiş olun
- Yorgun ve uykusuzken yola çıkmayın. 2-3 saatte bir mola vererek dinlenin.
Sabırlı olun
- Trafikte sinirlenmeyin, diğer sürücülere karşı saygılı olun.
Gerekli belgelerinizi yanınızda bulundurun
- Ruhsat, ehliyet, trafik sigortası gibi belgelerinizin güncel olduğundan emin olun.
- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) trafik durumunu takip edin.
- Ana yollar yerine alternatif güzergahlar tercih edebilirsiniz.
- Acil durumlar için yanınızda ilk yardım çantası bulundurun.
Editör: Emirhan Bol