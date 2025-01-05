Survivor 2025'in merakla beklenen ilk bölümü yayınlandı. All Star ve Gönüllüler kadrosundan oluşan yarışmada, haftanın ilk elenen ismi belli oldu.

Survivor 2025, geçtiğimiz gün yayın hayatına başladı. Yarışma, All Star ve Gönüllüler kadrosunun mücadele ettiği yeni sezona, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İlk bölümde, sezonun ilk ödülü olarak poğaça seçildi ve kazanan takım, aynı zamanda olta takımını da elde etti. Survivor 2025'te, All Star takımı ödül oyununu kazanan taraf oldu.

Gönüllüler zor haftalar geçirdi

Sezonun başlangıcında Gönüllüler takımı, üst üste kaybettikleri üç dokunulmazlık oyununun ardından zor bir haftaya adım attı. Bu hafta kadınlar eleme haftası olarak belirlenmişti ve takımın dört kadın yarışmacısı—Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba—eleme potasına girmek zorunda kaldı. İlk düelloları kazanan Tuğba ve Dilşah, potadan çıkarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Kübra ve Göksu arasındaki çekişmeli final

Kübra ve Göksu arasındaki final düellosu oldukça çekişmeli geçti. Kübra, 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu, skoru 4-4’e getirerek büyük bir geri dönüş yaptı. Son oyunda galip gelen Göksu oldu ve Survivor 2025’e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.

Yarışmaya veda eden Kübra, "Kimin nasibiyse o olsun. 4-1'den gelen skordu. Onun nasibiymiş, ben elimden gelen mücadeleyi verdim. Onun nasibiymiş" dedi.