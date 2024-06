Yağmur Banda ve Damla Can'ın da bulunduğu araçta sirenlerin çalması ve Sahra Işık'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Çakar Deyince Ben"

Aylardır süren Survivor All Star, dün akşam görkemli bir finalle sona erdi. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık, finale çakarlı bir araçla gittiler. Aracı kullanan kişinin kimliği açıklanmazken, Sahra Işık'ın aracın ön koltuğunda oturarak siren ve çakarı kullanması dikkat çekti. Instagram'da paylaştığı videoda, Işık’ın "Devam et, Survivor finale devam et" demesi sosyal medyada tepki topladı. Sahra Işık, paylaşımına "Çakar deyince ben" notunu ekleyerek, videoyu takipçileriyle paylaştı.

Tepki Çekti

Sahra Işık ve diğer yarışmacıların çakarlı araç kullanmaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ünlü isimlerin çakarlı araçta bulunmalarını eleştirerek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundular. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapıldı.

İşte bazı tepkiler:

Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek, bu tür ayrıcalıklı davranışlara müdahale edilmesini istediler. Kanunen yalnızca belirli araçlar için izin verilen çakarlı araç ve siren kullanımının, ünlüler tarafından bu şekilde kullanılması büyük tepki topladı.